Суд прекратил рассмотрение жалобы экс-сенатора Любимова на продление ареста

Мосгорсуд прекратил рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора Николая Любимова на решение Басманного районного суда Москвы о продлении его содержания под стражей. Об этом сообщили на сайте судов общей юрисдикции города. Жалобу подали в конце ноября 2025 года, однако, как отмечает «РЯЗИНФОРМБЮРО», рассмотрение прекратилось после того, как адвокат обвиняемого отозвал свою жалобу. Напомним, бывшему рязанскому губернатору Любимову предъявили обвинение в получении трех взяток общей суммой в 250 миллионов рублей. Его задержали 11 декабря 2024 года. Ранее стало известно, за что Любимов получил взятку в 252 миллиона. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

Мосгорсуд прекратил рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора Николая Любимова на решение Басманного районного суда Москвы о продлении его содержания под стражей. Об этом сообщили на сайте судов общей юрисдикции города.

Жалобу подали в конце ноября 2025 года, однако, как отмечает «РЯЗИНФОРМБЮРО», рассмотрение прекратилось после того, как адвокат обвиняемого отозвал свою жалобу.

Напомним, бывшему рязанскому губернатору Любимову предъявили обвинение в получении трех взяток общей суммой в 250 миллионов рублей. Его задержали 11 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, за что Любимов получил взятку в 252 миллиона. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.