В Рязанском округе решили отказаться от установки купелей на Крещение
В Рязанском округе решили отказаться от установки купелей на Крещение. Об этом сообщил глава муниципального образования Дмитрий Хотенцев в своих соцсетях.

«В этом году решили обойтись без них [Крещенских купаний]. В нашем приоритете — безопасность жителей. Нам важно, чтобы праздник Крещения прошел без происшествий», — объяснил соответствующее решение Хотенцев.

Он рекомендовал отправиться для купания в соседние округа, где оборудуют купели. Со списком мест можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в ночь на Крещение в Рязани пустят автобусы до Орехового озера. Опубликовано расписание.