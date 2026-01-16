В Рязанском округе решили отказаться от установки купелей на Крещение

«В этом году решили обойтись без Крещенских купаний. В нашем приоритете — безопасность жителей. Нам важно, чтобы праздник Крещения прошел без происшествий», — объяснил соответствующее решение глава муниципального образования Дмитрий Хотенцев. Он рекомендовал отправиться для купания в соседние округа, где оборудуют купели. Напомним, в ночь на Крещение в Рязани пустят автобусы до Орехового озера.

