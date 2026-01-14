Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-9°
Птн, 16
-14°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.18 / 79.50 14/01 11:55
Нал. EUR 92.67 / 93.85 14/01 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 295
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 374
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 444
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 239
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В ночь на Крещение в Рязани пустят автобусы до Орехового озера
Крещенские купания в Рязани традиционно пройдут на Ореховом озере с 23:00 до 2:00 в ночь с 18 на 19 января. В мэрии рассмотрели план подготовительных работ: осмотр и расчистку территории, оборудование проруби, установку сходней с помощью автокрана, подвоз и разгрузку сена и песка, обеспечение дополнительного освещения на озере, монтаж палаток и скамеек, установку парапетов, а также наличие биотуалетов и мусорных контейнеров. Подъездные пути и парковки расчистят. Также выделят автобусы для перевозки людей от площади Свободы до Орехового озера и обратно.

В ночь на Крещение в Рязани пустят автобусы до Орехового озера. Об этом стало известно на совещании под руководством замглавы администрации Екатерины Зиминой, сообщили в мэрии.

Крещенские купания в Рязани традиционно пройдут на Ореховом озере с 23:00 до 2:00 в ночь с 18 на 19 января.

Участники совещания рассмотрели план подготовительных работ: осмотр и расчистку территории, оборудование проруби, установку сходней с помощью автокрана, подвоз и разгрузку сена и песка, обеспечение дополнительного освещения на озере, монтаж палаток и скамеек, установку парапетов, а также наличие биотуалетов и мусорных контейнеров.

Подъездные пути и парковки расчистят. Также выделят автобусы для перевозки людей от площади Свободы до Орехового озера и обратно.

Для проведения богослужения на место доставят дополнительное звуковое оборудование.

Фото: Кирилл Морозов.