В ночь на Крещение в Рязани пустят автобусы до Орехового озера

Крещенские купания в Рязани традиционно пройдут на Ореховом озере с 23:00 до 2:00 в ночь с 18 на 19 января. В мэрии рассмотрели план подготовительных работ: осмотр и расчистку территории, оборудование проруби, установку сходней с помощью автокрана, подвоз и разгрузку сена и песка, обеспечение дополнительного освещения на озере, монтаж палаток и скамеек, установку парапетов, а также наличие биотуалетов и мусорных контейнеров. Подъездные пути и парковки расчистят. Также выделят автобусы для перевозки людей от площади Свободы до Орехового озера и обратно.

В ночь на Крещение в Рязани пустят автобусы до Орехового озера. Об этом стало известно на совещании под руководством замглавы администрации Екатерины Зиминой, сообщили в мэрии.

Крещенские купания в Рязани традиционно пройдут на Ореховом озере с 23:00 до 2:00 в ночь с 18 на 19 января.

Участники совещания рассмотрели план подготовительных работ: осмотр и расчистку территории, оборудование проруби, установку сходней с помощью автокрана, подвоз и разгрузку сена и песка, обеспечение дополнительного освещения на озере, монтаж палаток и скамеек, установку парапетов, а также наличие биотуалетов и мусорных контейнеров.

Подъездные пути и парковки расчистят. Также выделят автобусы для перевозки людей от площади Свободы до Орехового озера и обратно.

Для проведения богослужения на место доставят дополнительное звуковое оборудование.

Фото: Кирилл Морозов.