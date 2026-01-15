Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области. Его публикует региональное ГУ МЧС.
Всего в регионе будет оборудовано 39 мест для Крещенских купаний. 11 из них открытые, 28 — купели:
Спасский муниципальный округ:
- Отдел «Троицкий», населённый пункт Троица, река Тысья;
- Отдел «Ижевский», населённый пункт Ижевское, озеро Ижевское;
- Отдел «Спасский», населённый пункт Спасск-Рязанский, Спасский затон;
- Отдел «Кирицкий», населённый пункт Сушки, река Кирица;
- Отдел «Панинский» населённый пункт Агломазово (купель).
Александро-Невский муниципальный округ:
7 метров от деревни Спешнево в сторону рабочего посёлка Ухолово Крещено-Гаи (купель);
500 метров от въезда со стороны рабочего посёлка Александро-Невский в село Нижний Якимец (купель).
Пронский муниципальный округ:
- Город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
- Рабочий посёлок Пронск (купель) на «Святом источнике»;
- Село Тырново, пруд Радбиж.
Пителинский муниципальный округ:
- Село Потапьево, река Пёт.
Сасовский муниципальный округ:
- Село Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
- Село Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
- Населённый пункт Воскресенка, мемориально патриотический комплекс Воскресение (купель);
- Город Сасово, улица Зелёная, Святой источник (купель).
Ряжский муниципальный округ:
- Город Ряжск, река Хупта.
Милославский муниципальный округ:
- Рабочий посёлок Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
- Горняцкое сельское поселение, деревня Растегаевка Троицкий источник (купель).
Путятинский муниципальный округ:
- Село Карабухино (купель).
Шиловский муниципальный район:
- Село Кривцы, Святой источник (купель);
- Занино-Починковское сельское поселение, Святой источник Троицкий (купель).
Сапожковский муниципальный округ:
- Рабочий посёлок Сапожок, улица Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);
- Сторожевой дуб, вблизи села Красный Угол (купель).
Город Рязань:
- Озеро Ореховое.
Старожиловский муниципальный округ:
- Рабочий посёлок Старожилово, Храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла;
- Деревня Хламово, река Тысья (купель);
- Деревня Волховские выселки (купель);
- Село Панинская Слобода (купель);
- Село Истье, река Истье.
Ермишинский муниципальный округ:
- Село Токмаково, Святой источник «Токмаковский» (купель).
Михайловский муниципальный округ:
- Посёлок Октябрьский, улица Клубная, река Проня (купель);
- Река Проня городской пляж (купель).
Рыбновский муниципальный округ:
- Село Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель).
Шацкий муниципальный округ:
-
- Около церкви на территории посёлка Выша (купель);
- Около церкви на территории села Эммануиловка (купель);
- Около церкви на территории села Польное Ялтуново (купель).
-
Сараевский муниципальный округ:
- Село Витуша, улица Панферовка (купель);
- Село Телятники, улица Погореловка (купель);
- Рабочий посёлок Сараи, Маховое (купель).
На местах купаний будут дежурить сотрудники МЧС, центра ГИМС, а также врачи и сотрудники полиции. Всего будет задействовано около 205 человек и привлечено около 90 единиц техники.