Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области

Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области. Его публикует региональное ГУ МЧС.

Всего в регионе будет оборудовано 39 мест для Крещенских купаний. 11 из них открытые, 28 — купели:

Спасский муниципальный округ:

Отдел «Троицкий», населённый пункт Троица, река Тысья;

Отдел «Ижевский», населённый пункт Ижевское, озеро Ижевское;

Отдел «Спасский», населённый пункт Спасск-Рязанский, Спасский затон;

Отдел «Кирицкий», населённый пункт Сушки, река Кирица;

Отдел «Панинский» населённый пункт Агломазово (купель).

Александро-Невский муниципальный округ:

7 метров от деревни Спешнево в сторону рабочего посёлка Ухолово Крещено-Гаи (купель);

500 метров от въезда со стороны рабочего посёлка Александро-Невский в село Нижний Якимец (купель).

Пронский муниципальный округ:

Город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;

Рабочий посёлок Пронск (купель) на «Святом источнике»;

Село Тырново, пруд Радбиж.

Пителинский муниципальный округ:

Село Потапьево, река Пёт.

Сасовский муниципальный округ:

Село Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);

Село Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);

Населённый пункт Воскресенка, мемориально патриотический комплекс Воскресение (купель);

Город Сасово, улица Зелёная, Святой источник (купель).

Ряжский муниципальный округ:

Город Ряжск, река Хупта.

Милославский муниципальный округ:

Рабочий посёлок Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);

Горняцкое сельское поселение, деревня Растегаевка Троицкий источник (купель).

Путятинский муниципальный округ:

Село Карабухино (купель).

Шиловский муниципальный район:

Село Кривцы, Святой источник (купель);

Занино-Починковское сельское поселение, Святой источник Троицкий (купель).

Сапожковский муниципальный округ:

Рабочий посёлок Сапожок, улица Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);

Сторожевой дуб, вблизи села Красный Угол (купель).

Город Рязань:

Озеро Ореховое.

Старожиловский муниципальный округ:

Рабочий посёлок Старожилово, Храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла;

Деревня Хламово, река Тысья (купель);

Деревня Волховские выселки (купель);

Село Панинская Слобода (купель);

Село Истье, река Истье.

Ермишинский муниципальный округ:

Село Токмаково, Святой источник «Токмаковский» (купель).

Михайловский муниципальный округ:

Посёлок Октябрьский, улица Клубная, река Проня (купель);

Река Проня городской пляж (купель).

Рыбновский муниципальный округ:

Село Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель).

Шацкий муниципальный округ:



Около церкви на территории посёлка Выша (купель);

Около церкви на территории села Эммануиловка (купель);

Около церкви на территории села Польное Ялтуново (купель).



Сараевский муниципальный округ:

Село Витуша, улица Панферовка (купель);

Село Телятники, улица Погореловка (купель);

Рабочий посёлок Сараи, Маховое (купель).

На местах купаний будут дежурить сотрудники МЧС, центра ГИМС, а также врачи и сотрудники полиции. Всего будет задействовано около 205 человек и привлечено около 90 единиц техники.