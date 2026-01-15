Рязань
Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области
Всего в регионе будет оборудовано 39 мест для Крещенских купаний. 11 из них открытые, 28 — купели. С подробным списком мест, можно ознакомиться на нашем сайте.

Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области. Его публикует региональное ГУ МЧС.

Всего в регионе будет оборудовано 39 мест для Крещенских купаний. 11 из них открытые, 28 — купели:

Спасский муниципальный округ:

  • Отдел «Троицкий», населённый пункт Троица, река Тысья;
  • Отдел «Ижевский», населённый пункт Ижевское, озеро Ижевское;
  • Отдел «Спасский», населённый пункт Спасск-Рязанский, Спасский затон;
  • Отдел «Кирицкий», населённый пункт Сушки, река Кирица;
  • Отдел «Панинский» населённый пункт Агломазово (купель).

Александро-Невский муниципальный округ:

7 метров от деревни Спешнево в сторону рабочего посёлка Ухолово Крещено-Гаи (купель);

500 метров от въезда со стороны рабочего посёлка Александро-Невский в село Нижний Якимец (купель).

Пронский муниципальный округ:

  • Город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
  • Рабочий посёлок Пронск (купель) на «Святом источнике»;
  • Село Тырново, пруд Радбиж.

Пителинский муниципальный округ:

  • Село Потапьево, река Пёт.

Сасовский муниципальный округ:

  • Село Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
  • Село Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
  • Населённый пункт Воскресенка, мемориально патриотический комплекс Воскресение (купель);
  • Город Сасово, улица Зелёная, Святой источник (купель).

Ряжский муниципальный округ:

  • Город Ряжск, река Хупта.

Милославский муниципальный округ:

  • Рабочий посёлок Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
  • Горняцкое сельское поселение, деревня Растегаевка Троицкий источник (купель).

Путятинский муниципальный округ:

  • Село Карабухино (купель).

Шиловский муниципальный район:

  • Село Кривцы, Святой источник (купель);
  • Занино-Починковское сельское поселение, Святой источник Троицкий (купель).

Сапожковский муниципальный округ:

  • Рабочий посёлок Сапожок, улица Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);
  • Сторожевой дуб, вблизи села Красный Угол (купель).

Город Рязань:

  • Озеро Ореховое.

Старожиловский муниципальный округ:

  • Рабочий посёлок Старожилово, Храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла;
  • Деревня Хламово, река Тысья (купель);
  • Деревня Волховские выселки (купель);
  • Село Панинская Слобода (купель);
  • Село Истье, река Истье.

Ермишинский муниципальный округ:

  • Село Токмаково, Святой источник «Токмаковский» (купель).

Михайловский муниципальный округ:

  • Посёлок Октябрьский, улица Клубная, река Проня (купель);
  • Река Проня городской пляж (купель).

Рыбновский муниципальный округ:

  • Село Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель).

Шацкий муниципальный округ:

  • Около церкви на территории посёлка Выша (купель);
  • Около церкви на территории села Эммануиловка (купель);
  • Около церкви на территории села Польное Ялтуново (купель).

Сараевский муниципальный округ:

  • Село Витуша, улица Панферовка (купель);
  • Село Телятники, улица Погореловка (купель);
  • Рабочий посёлок Сараи, Маховое (купель).

На местах купаний будут дежурить сотрудники МЧС, центра ГИМС, а также врачи и сотрудники полиции. Всего будет задействовано около 205 человек и привлечено около 90 единиц техники.