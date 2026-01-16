Опубликовано расписание автобусов до Орехового озера в ночь на Крещение

Традиционные Крещенские купания состоятся на Ореховом озере в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщили в мэрии Рязани. Мероприятие пройдет с 23:00 до 2:00, и для удобства участников будет организован автобусный маршрут от площади Свободы до Орехового озера и обратно. Автобусы будут отправляться от площади Свободы каждые 15 минут, начиная с 22:00 и до 01:45. С обратной стороны, автобусы от Орехового озера будут курсировать с 22:17 до 02:05.

Традиционные Крещенские купания состоятся на Ореховом озере в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщили в мэрии Рязани.

Мероприятие пройдет с 23:00 до 2:00, и для удобства участников будет организован автобусный маршрут от площади Свободы до Орехового озера и обратно.

Автобусы будут отправляться от площади Свободы каждые 15 минут, начиная с 22:00 и до 01:45. С обратной стороны, автобусы от Орехового озера будут курсировать с 22:17 до 02:05.

Время отправлений:

пл. Свободы: 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45.

Озеро Ореховое: 22:17, 22:32, 22:47, 23:02, 23:17, 23:32, 23:47, 00:02, 00:17, 00:32, 00:47, 01:02, 01:17, 01:32, 01:47, 02:05.

Напомним, рязанцам рассказали о подготовке Орехового озера к Крещенским купаниям.