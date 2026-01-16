Рязань
Опубликовано расписание автобусов до Орехового озера в ночь на Крещение
Время отправлений:

  • пл. Свободы: 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45.
  • Озеро Ореховое: 22:17, 22:32, 22:47, 23:02, 23:17, 23:32, 23:47, 00:02, 00:17, 00:32, 00:47, 01:02, 01:17, 01:32, 01:47, 02:05.

Напомним, рязанцам рассказали о подготовке Орехового озера к Крещенским купаниям.