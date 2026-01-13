В Госдуме призвали проверить все роддома после ЧП в Новокузнецке
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова попросила Минздрав проверить условия помощи новорожденным во всех роддомах России после ЧП в Новокузнецке, сообщает ТАСС.
Депутат направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко и предложила провести аудит систем жизнеобеспечения младенцев, а также оценить действующие протоколы наблюдения и лечения.
Поводом для письма стала информация о смерти девяти младенцев в одном из роддомов Новокузнецка в период новогодних праздников. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело о халатности.