Минздрав РФ прокомментировал информацию о закрытии роддомов по стране

Внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг слухи о закрытии роддомов по стране, подчеркнув, что на самом деле происходит открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров. По данным газеты «Известия», Климов отметил, что, например, в Казани был открыт городской перинатальный центр на базе 7-й городской больницы, а в Москве — на базе клиники в Коммунарке. Он добавил, что количество новых акушерских стационаров будет только увеличиваться, и уровень специализированной помощи станет выше.

Это заявление прозвучало на фоне недавних событий в роддоме № 1 Новокузнецка, где в январе умерли 9 новорожденных. В связи с этим роддом был закрыт из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией, а главный врач учреждения отстранен от должности на время проведения проверки. Следственный комитет начал расследование по делу о причинении смерти по неосторожности и халатности, а также ранее возбуждал уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом же роддоме.

Также в Госдуме призвали проверить все роддома после ЧП в Новокузнецке.