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Николай Любимов сложил полномочия сенатора Совфеда
Напомним, он получил пост в Совете Федерации в октябре прошлого года.

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов сложил полномочия сенатора Совфеда. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте» в среду, 11 декабря.

«Дорогие рязанцы, нас связывают более семи лет общих целей, событий, проблем и их решений. Я считаю своим долгом поблагодарить вас, уважаемые жители Рязанской области, и своих коллег, без которых невозможно ни одно достижение, за все эти годы. Они дали мне огромный опыт и подарили множество поводов порадоваться, подумать, устремиться, переосмыслить, принять, решить — так много связывающих воспоминаний, что сложно перечислить все», — написал он.

Любимов выразил надежду, что ему представится возможность быть полезным для Рязанской области.

Напомним, он получил пост в Совете Федерации в октябре прошлого года.