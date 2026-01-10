В центре Рязани огородили яму, в которой пробили колеса 20 авто

Утром 10 января рабочие огородили яму на площади Театральной, в которой накануне пробили колеса 20 машин. Напомним, яму заделывали еще в ноябре 2025 года после публикации РЗН. инфо. Однако она вновь образовалась на том же месте. На помощь водителям прибыл мобильный шиномонтаж.