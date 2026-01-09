Количество машин, пробивших колеса в яме на Театральной площади, выросло до 20

В Рязани количество машин, пробивших колеса в яме на Театральной площади, выросло до 20. Об этом 9 января РЗН. инфо сообщили читатели.

По словам очевидцев, на место прибыли несколько экипажей ДПС, они фиксируют повреждения и оформляют документы.

Отмечается, что практически у всех машин пробиты по два колеса.

Напомним, яму заделывали еще в ноябре 2025 года после публикации РЗН. инфо. Однако она вновь образовалась на том же месте.