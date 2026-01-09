Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
Вск, 11
Пнд, 12
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 80.50 09/01 17:15
Нал. EUR 93.03 / 95.00 09/01 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 2026 08:35
7 940
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
781
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
2 262
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
1 083
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На помощь водителям, пробившим колеса в Рязани, прибыл мобильный шиномонтаж
Отмечается, что специалисты уже начали менять колеса. Кроме того, по словам очевидцев, около ямы дежурит автомобиль ДПС, чтобы предотвратить новые инциденты. Напомним, число автомобилей, пробивших колеса, увеличилось до 20.

На помощь водителям, пробившим колеса в яме на Театральной площади в Рязани, прибыл мобильный шиномонтаж. Об этом 9 января РЗН. инфо сообщили читатели.

Отмечается, что специалисты уже начали менять колеса.

Кроме того, по словам очевидцев, около ямы дежурит автомобиль ДПС, чтобы предотвратить новые инциденты.

Напомним, число автомобилей, пробивших колеса, увеличилось до 20.