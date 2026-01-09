На помощь водителям, пробившим колеса в Рязани, прибыл мобильный шиномонтаж

На помощь водителям, пробившим колеса в яме на Театральной площади в Рязани, прибыл мобильный шиномонтаж. Об этом 9 января РЗН. инфо сообщили читатели.

Отмечается, что специалисты уже начали менять колеса.

Кроме того, по словам очевидцев, около ямы дежурит автомобиль ДПС, чтобы предотвратить новые инциденты.

Напомним, число автомобилей, пробивших колеса, увеличилось до 20.