В Рязани пять машин пробили колеса из-за ямы, которую заделывали осенью

Инцидент произошел 9 января на Театральной площади. Яму заделывали еще в ноябре 2025 года после публикации РЗН. инфо. Однако она вновь образовалась на том же месте. По словам рязанцев, яма — просевший люк коллектора.

На Театральной площади в Рязани пять машин пробили колеса из-за ямы, которую заделывали осенью. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Инцидент произошел 9 января на Театральной площади. Яму заделывали еще в ноябре 2025 года после публикации РЗН. инфо. Однако она вновь образовалась на том же месте.

Колеса повреждены у пяти автомобилей, при этом как минимум две машины пробили по два сразу.

По словам рязанцев, яма — просевший люк коллектора.

Позже стало известно, что количество машин, пробивших колеса, выросло до 20.