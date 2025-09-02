Рязань
Минприроды: в посиневшем Быстреце обнаружили ПДК нефтепродуктов и нитрита азота
В минприроды объяснили, почему посинел Быстрец. Об этом РЗН. Инфо сообщили после того, как 26 августа рязанцы заметили ярко‑синюю воду в ручье. Сообщение поступило в 17:30, отбор проб — в 18:00. К 19:00 вода уже была без цвета и запаха. В пробах выявлены превышения ПДК по нитритам и нефтепродуктам. Материалы проверки переданы в полицию Октябрьского района для установления виновных. В министерстве предположили, что прошлогодние изменения цвета связаны со сливом водорастворимых красителей, тогда загрязняющих веществ не обнаружили.

В минприроды рассказали, почему посинел Быстрец. Об этом РЗН. Инфо сообщили в министерстве природопользования после того, как 26 августа рязанцы сняли воду в ручье ярко-синего цвета.

Как написали в минприроды, сообщение об изменении цвета воды 26 августа они получили в 17:30, отбор проб провели в 18:00. При этом специалисты отметили, что в 19:00 вода уже была без цвета и запаха.

«Выявлены превышения предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения по азоту нитритов и нефтепродуктам», — сообщили в министерстве.

Там также отметили, что материалы выездного обследования направлены в полицию Октябрьского района для установления виновных лиц.

Также в минприроды предположили, что изменения цвета воды в ручье на красный, белый и черный в 2024 году связаны со сливанием в ручей водорастворимых красителей.

Тогда после проверок загрязняющих веществ в воде не нашли.

Справка:

Согласно сайту московского испытательного центра «МГУЛАБ», нитриты являются промежуточным этапом окисления и образуются в результате растворения оксида азота в воде. Признаны самыми вредными из соединений азота. Для человека опасны из-за реакции с гемоглобином, провоцирования кислородного голодания и нарушения работы сердца и почек.