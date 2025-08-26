Рязанцы сообщили о посиневшем ручье Быстрец
Кадры сделаны 26 августа из окна дома, участок водотока снят между улицами Тиуровцев и Боголюбова. На фото видно, что вода в ручье приобрела ярко-синий оттенок. По словам местного жителя, утром загрязнения еще не было.
