После жалоб рязанцев минприроды проверило воду в ручье Быстрец

Ранее горожане жаловались на сильный запах бензина от водоема.

После жалоб рязанцев министерство природопользования проверило воду в ручье Быстрец. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в минприроды, 29 июля их сотрудники совместно со специалистами аккредитованной лаборатории выезжали на адрес: Касимовское шоссе, дом № 57. Отобрали пробы воды в ручье Быстрец.

«Превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлены. Запах бензина при отборе проб не ощущался», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в минприроды добавили, что 31 июля их сотрудники с аккредитованной лабораторией и прокуратурой снова приедут на место для повторного забора проб.

Напомним, рязанцы сообщили о сильном запахе бензина от ручья Быстрец.