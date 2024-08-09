Рязанцы заявили, что ручей Быстрец почернел из-за слитого в него мазута

Они пишут, что от ручья идет вонь в квартиры улицы Кальной. Запах в дома проникает через вентиляцию. «Невозможно уже дома жить! Кальная [улица] вся в вони от ручья!» — говорится в комментарии.

В пятницу, 9 августа, ручей Быстрец в Рязани стал черного цвета. Фото и видео разместили в комментариях под постом Telegram-канала Павла Малкова.

По словам жителей, в Быстрец слили мазут. «От безнаказанности сливают теперь каждый день!» — сетуют рязанцы.

Они пишут, что от ручья идет вонь в квартиры улицы Кальной. Запах в дома проникает через вентиляцию. «Невозможно уже дома жить! Кальная [улица] вся в вони от ручья!» — говорится в комментарии.

Как стало известно РЗН. инфо, в пятницу, 9 августа в 18:00 рязанцы встретятся с горадминистрацией для обсуждения проблемы с ручьем.

Напомним, Быстрец дважды становился ярко-красным. Рязанцы жаловались на запах бензина в водоеме. После министерство природопользования рассказало РЗН. Инфо, что проверило воду в ручье Быстрец.