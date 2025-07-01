В Рязанской области осудят мать, по вине которой погиб пятимесячный младенец

Следствием установлено, что вечером 23 марта 2025 года 29-летняя жительница Шиловского района была пьяна. Она уснула вместе с пятимесячным ребенком на диване, расположенном вблизи радиатора отопления. Ребенок получил ожоги и скончался. Касимовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

В Рязанской области осудят мать, по вине которой погиб пятимесячный младенец. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба СУ СКР.

Следствием установлено, что вечером 23 марта 2025 года 29-летняя жительница Шиловского района была пьяна. Она уснула вместе с пятимесячным ребенком на диване, расположенном вблизи радиатора отопления. Ребенок получил ожоги и скончался.

Касимовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, о трагедии стало известно 24 марта. После гибели пятимесячного ребенка в Рязанской области завели уголовное дело. Бастрыкин потребовал доклад.