Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в баре в Рязани

Инцидент произошел 7 июля в баре на улице Соборной. По данным регионального минздрава, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в удовлетворительном. Напомним, ЧП случилось в заведении «Game loft». Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж. SHOT писал, что ее принес 18-летний молодой человек. Кальянщика задержали. Возбуждено уголовное дело.

Региональный минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в баре в Рязани. Об этом 8 июля сообщило ТАСС.

Инцидент произошел 7 июля в баре на улице Соборной. По данным регионального минздрава, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в удовлетворительном.

Напомним, ЧП случилось в заведении «Game loft». Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы.

По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.

SHOT писал, что ее принес 18-летний молодой человек. Кальянщика задержали. Возбуждено уголовное дело.