SHOT: гранату к бару в центре Рязани принес 18-летний молодой человек

Юноша был уверен, что это муляж, хотел показать друзьям. Граната взорвалась у него в руке, конечность оторвало. Сейчас пострадавший в реанимации, за его жизнь борются врачи. Один из друзей погиб на месте. Еще двое получили множественные осколочные ранения, они госпитализированы.

Гранату к бару в центре Рязани принес 18-летний молодой человек. Об этом пишет SHOT со ссылкой на собственный источник.

Юноша был уверен, что это муляж, хотел показать друзьям.

Граната взорвалась у него в руке, конечность оторвало.

Сейчас пострадавший в реанимации, за его жизнь борются врачи. Один из друзей погиб на месте. Еще двое получили множественные осколочные ранения, они госпитализированы.

Напомним, ранее жители сообщили, что в Рязани произошел взрыв.