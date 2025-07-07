SHOT: гранату к бару в центре Рязани принес 18-летний молодой человек
Юноша был уверен, что это муляж, хотел показать друзьям. Граната взорвалась у него в руке, конечность оторвало. Сейчас пострадавший в реанимации, за его жизнь борются врачи. Один из друзей погиб на месте. Еще двое получили множественные осколочные ранения, они госпитализированы.
Гранату к бару в центре Рязани принес 18-летний молодой человек. Об этом пишет SHOT со ссылкой на собственный источник.
Юноша был уверен, что это муляж, хотел показать друзьям.
Граната взорвалась у него в руке, конечность оторвало.
Сейчас пострадавший в реанимации, за его жизнь борются врачи. Один из друзей погиб на месте. Еще двое получили множественные осколочные ранения, они госпитализированы.
Напомним, ранее жители сообщили, что в Рязани произошел взрыв.