Власти прокомментировали взрыв в рязанском кафе
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 7 июля, около 18:00 на улице Соборной. Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж. На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Власти прокомментировали взрыв в рязанском кафе. Об этом сообщает оперштаб региона.
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 7 июля, около 18:00 на улице Соборной.
Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет.
По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.
На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что гранату принес в кафе 18-летний юноша.