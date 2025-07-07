Власти прокомментировали взрыв в рязанском кафе

Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 7 июля, около 18:00 на улице Соборной. Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж. На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.