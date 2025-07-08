В Рязани возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в кафе

Установлено, что в 7 июля 19-летний подозреваемый принес по месту своей работы — в один из игровых клубов Рязани незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, где стал демонстрировать его знакомым. По просьбе одного из знакомых он передал ему устройство. В процессе демонстрации и неосторожного обращения произошло его срабатывание, в результате чего 19-летнему потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В Рязани возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в кафе. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по региона.

Установлено, что в 7 июля 19-летний подозреваемый принес по месту своей работы — в один из игровых клубов Рязани незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, где стал демонстрировать его знакомым.

По просьбе одного из знакомых он передал ему устройство. В процессе демонстрации и неосторожного обращения произошло его срабатывание, в результате чего 19-летнему потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты устройства, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы.