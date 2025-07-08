Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
30°
Срд, 09
31°
Чтв, 10
31°
ЦБ USD 78.72 -0.12 08/07
ЦБ EUR 92.41 -0.6 08/07
Нал. USD 79.60 / 79.78 08/07 14:00
Нал. EUR 92.82 / 93.47 08/07 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 393
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
8 543
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 878
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 961
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в кафе
Установлено, что в 7 июля 19-летний подозреваемый принес по месту своей работы — в один из игровых клубов Рязани незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, где стал демонстрировать его знакомым. По просьбе одного из знакомых он передал ему устройство. В процессе демонстрации и неосторожного обращения произошло его срабатывание, в результате чего 19-летнему потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В Рязани возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в кафе. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по региона.

Установлено, что в 7 июля 19-летний подозреваемый принес по месту своей работы — в один из игровых клубов Рязани незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, где стал демонстрировать его знакомым.

По просьбе одного из знакомых он передал ему устройство. В процессе демонстрации и неосторожного обращения произошло его срабатывание, в результате чего 19-летнему потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты устройства, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы.