Малков отчитал директора УРТ из-за сломанных кондиционеров в транспорте Рязани

«Вижу все лето жалобы на духоту в общественном транспорте. Мы вроде обновляем транспорт, но тут же собираем негатив по неработающим кондиционерам. Лето уже скоро закончится. Если кондиционер не работает, то надо людям говорить, в какие сроки это исправят: просим прощение за временное неудобство — через два дня исправим. Какой-нибудь KPI введите и директору УРТ привет передайте. Сколько автобус может ездить без кондиционеров», — возмутился Малков. Мэр Виталий Артемов объяснил, что на данный момент кондиционер не работает в трех автобусах и в четырех троллейбусах, то есть в шести процентах общественного транспорта.

Губернатор Павел Малков отчитал директора УРТ из-за неработающих кондиционеров в общественном транспорте Рязани. Это произошло на заседании регправительства в понедельник, 21 июля.

«Вижу все лето жалобы на духоту в общественном транспорте. Мы вроде обновляем транспорт, но тут же собираем негатив по неработающим кондиционерам. Лето уже скоро закончится. Если кондиционер не работает, то надо людям говорить, в какие сроки это исправят: просим прощение за временное неудобство — через два дня исправим. Какой-нибудь KPI введите и директору УРТ привет передайте, сколько автобус может ездить без кондиционеров», — возмутился Малков.

Мэр Виталий Артемов объяснил, что на данный момент кондиционер не работает в трех автобусах и в четырех троллейбусах, то есть в шести процентах общественного транспорта. Все троллейбусы — два Адмирала и два МАЗа, по словам Артемова, находятся на гарантийном обслуживании. Для МАЗов для починки троллейбусов специалисты приезжают из Беларуси, ведь «здесь не смогли справиться».

«По автобусам все на следующей неделе все неполадки будут устранены. УРТ приобрело спецустановку, при подготовке к летнему периоду было отремонтировано 36 кондиционеров. Принимаем меры, но есть некоторые случаи, которые находятся на гарантии», — заключил мэр.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на жару в общественном транспорте.

11 июля кондиционеры не работали в шести единицах транспорта.

Летом 2024 года корреспондент РЗН. Инфо выяснила, что в транспорте кондиционеры работали, но помещения не охлаждали. Из них дул теплый воздух.