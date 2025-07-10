Рязанцы снова пожаловались на жару в общественном транспорте

Отмечается, что кондиционеры в автобусах не работают. Или их просто не включают. «Еду в 17-м автобусе. Кондиционер забит грязью, дышать нечем», — жалуются рязанцы.

Рязанцы снова пожаловались на жару в общественном транспорте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что кондиционеры в автобусах не работают. Или их просто не включают.

«Еду в 17-м автобусе. Кондиционер забит грязью, дышать нечем», — жалуются рязанцы.