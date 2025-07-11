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МУП «УРТ» прокомментировало жалобы рязанцев на жару в общественном транспорте
«К сожалению, в ходе эксплуатации транспортных средств появляются неисправности. Мы стараемся устранять их в максимально короткие строки. Для диагностики неисправностей было закуплено специальное оборудование», — заявил Андрей Суханов. Он добавил, что на линии ежедневно работают 117 автобусов. Из них 92 — новые, оснащенные кондиционерами. В шести оборудование не работает. Также ежедневно на линию выходит 76 троллейбусов, из них 30 — новые, с кондиционерами. В четырех машинах оборудование вышло из строя. «Как только поступят запасные части, будет проведен ремонт. По этому вопросу МУП „УРТ“ активно взаимодействует с заводами-изготовителями», — сказал Андрей Суханов.

Директор МУП «УРТ» Андрей Суханов прокомментировал жалобы рязанцев на жару в общественном транспорте. Его слова 11 июля передала пресс-служба городской мэрии.

«К сожалению, в ходе эксплуатации транспортных средств появляются неисправности. Мы стараемся устранять их в максимально короткие строки. Для диагностики неисправностей было закуплено специальное оборудование», — заявил Андрей Суханов.

Он добавил, что на линии ежедневно работают 117 автобусов. Из них 92 — новые, оснащенные кондиционерами. В шести оборудование не работает.

Также ежедневно на линию выходит 76 троллейбусов, из них 30 — новые, с кондиционерами. В четырех машинах оборудование вышло из строя.

«Как только поступят запасные части, будет проведен ремонт. По этому вопросу МУП „УРТ“ активно взаимодействует с заводами-изготовителями», — сказал Андрей Суханов.

Ранее рязанцы жаловались на неработающие кондиционеры в автобусах.