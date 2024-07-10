Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиционеры в общественном транспорте

С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Температура в нем доходила до +37. Корреспондент РЗН. инфо решил выяснить, а есть ли общественный транспорт с работающими кондиционерами. Для этого он днем проехал по Рязани на новых автобусах и троллейбусах.

С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Температура в нем доходила до +37. Сначала соцсети, а потом и СМИ опубликовали слова рязанки, упавшей в обморок от жары в маршрутке. Она поблагодарила тех, кто пришел ей на помощь, и пожелала здоровья пассажирам в душном транспорте.

После регулярных сообщений о невыносимых условиях в транспорте, МУП УРТ признало: неработающие кондиционеры есть в четырех автобусах и трех троллейбусах. Их якобы чинят по ночам, но опять же не все. Троллейбусы на гарантии, а, значит, город ждет ремонтных работ от производителя.

Корреспондент РЗН. инфо решил выяснить, а есть ли общественный транспорт с работающими кондиционерами? Для этого он днем проехал по Рязани на новых автобусах и троллейбусах.

Кондиционер в автобусе № 17 официально работал, издавая громкие звуки, но из него шел воздух комнатной температуры. Пассажиры ехали в транспорте с открытыми окнами и люком. Табло не горело. «Если все окна закрыть, то дышать нечем будет. Сжаримся тут», — сказал рязанец, сидящий рядом с открытым окном.

Он рассказал, что ежедневно едет на работу этим маршрутом. Во время жары кондиционер работает вентилятором — гоняет теплый воздух по салону. Корреспондент попросил водителя прибавить мощность кондиционера. В ответ услышал, что не надо отвлекать водителя от дороги и что кондиционер работает.

В автобусе № 13 ситуация повторилась — только окна оказались закрыты. Проехать даже пару остановок в автобусе было дискомфортно. Водитель также ответил, что кондиционер включен.

В троллейбусе № 10 оказалось жарко и душно, несмотря на открытые окна и надписи на табло, что кондиционер работает. На «солнечной стороне» сиденья раскалены. «Кондиционер работает, просто не охлаждает воздух. Это происходит, потому что нет деталей для починки. Троллейбус на гарантии, ждем специалистов из Белоруссии, наши починить не могут, да и не имеют права из-за документов. И потом, это вам жарко и вы просите включить кондиционер, а вот старушки даже окна закрывают. Боятся, что их продует», — рассказала кондуктор.

В троллейбусе маршрута № 5 проехать даже пару остановок оказалось непростой задачей. Кондуктор также рассказала историю о гарантийном ремонте, которого ждут. Маленькое табло над кабиной водителя несколько остановок показывало время, потом цифры сложились в «36°С» при температуре на улице +28 градусов.

Порадовал только автобус № 16. Охлаждение в нем работало на полную мощность.

Из трех автобусов и двух троллейбусов кондиционер охлаждал только в автобусе № 16. В МУП «УРТ» говорят, что кондиционеры почти везде работают, но по факту они лишь гоняют по салону горячий воздух. В духоте едут не только пассажиры, но и водители с кондукторами.

Отметим, что летом 2023 года на некоторых автобусах и троллейбусах просто не включали кондиционеры в жару.