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В Рязани заказали проект для строительства детсада на Лыбедском бульваре
Соответствующий тендер объявили на сайте госзакупок, проектирование обойдется бюджету города в 18 миллионов 723 тысячи 843 рубля. Вместо «Зеленой школы», при проектировании которой выяснилось, что построить ее около стадиона «Спартак» на Лыбедском бульваре невозможно, мэрия заказала проект детского сада на том же месте. В документах к тендеру указано, что детсад будет не менее чем на 220 мест, четырехэтажный, с подвалом. В здании сделают пищеблок, медблок, музыкальный зал, спортзал, окна оснащат солнцезащитными системами.

В Рязани заказали проект для строительства детского сада на Лыбедском бульваре. Соответствующий тендер объявили на сайте госзакупок, проектирование обойдется бюджету города в 18 миллионов 723 тысячи 843 рубля.

Вместо «Зеленой школы», при проектировании которой выяснилось, что построить ее около стадиона «Спартак» на Лыбедском бульваре невозможно, мэрия заказала проект детского сада на том же месте.

В документах к тендеру указано, что детсад будет не менее чем на 220 мест, четырехэтажный, с подвалом. В здании сделают пищеблок, медблок, музыкальный зал, спортзал, окна оснащат солнцезащитными системами.

В качестве исходных данных для проектирования подрядчику передадут градостроительный план земельного участка и концепцию «Зеленая школа. Архитектурно-градостроительные решения школы по ул. Свободы и благоустройство прилегающей территории Лыбедского бульвара в городе Рязани».

При проектировании подрядчика просят учитывать концепцию «Зеленой школы».

Заказчик — управление капитального строительства администрации Рязани. Проект подготовят не позднее 11 июня 2026 года.

Напомним, на месте школы может появиться учреждение только на 250-300 мест. Было решено строить детский сад.

При проектировании «Зеленой школы» с амфитеатром, батутом и огородом выяснилось, что участок имеет сложный рельеф. Запланированное строительство привело бы к удорожанию работ. Школе № 6 предложили передать здание на улице Ленина № 35.