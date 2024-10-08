Рязанской школе № 6 предложили передать здание на улице Ленина

Губернатор Павел Малков поручил проработать данный вопрос.

Рязанской школе № 6 предложили передать здание на улице Ленина. Об этом сообщил мэр Виталий Артемов на заседании правительства.

Отмечается, что участок на Лыбедском бульваре позволяет построить здание только на 250-300 мест. Это не обеспечит перевод школы № 6, в которой обучаются 570 человек.

Кроме того, участок отличается сложным рельефом, что приведет к значительному удорожанию стоимости строительства.

Напомним, в мае 2029 года заканчивается срок действия договора безвозмездного пользования зданием школы № 6 на улице Семинарской.

По данным Артемова, оптимальный вариант — передача здания на ул. Ленина, 35. Помещения сопоставимы по площади с нынешней школой № 6 — около 2300 квадратных метров. Есть все возможности для организации учебного процесса, а также для размещения пищеблока, гардероба и прочего необходимого набора помещений.

Губернатор Павел Малков поручил проработать данный вопрос.

Фотография из сервиса"Яндекс. Карты".