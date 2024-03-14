В новой школе в центре Рязани появится амфитеатр, батут и огород

На разработку проектной документации на строительство здания на Лыбедском бульваре управление капстроительства горадминистрации выделило девять миллионов 616 тысяч 666 рублей.

В Рязани на разработку проектной документации на строительство школы на Лыбедском бульваре управление капстроительства горадминистрации выделило девять миллионов 616 тысяч 666 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Согласно документации, в учреждении планируют сделать большой и малый спортзалы, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, химии, физики, астрономии, географии, биологии, истории, ОБЖ, основ и принципов программирования, психолога, логопеда. Также хотят обустроить четыре кабинета для иностранных языков, два — для обществознания, два — для медблока, сделать актовый зал со сценой, столовую и пищеблок, библиотеку, комнату охраны.

Кроме того, на участке планируют провести озеленение и благоустройство, сделать четыре зоны для отдыха, общения и активных игр, разделенных по возрастам и занятиям, установить амфитеатр, велопарковки и дорожки, террасы, батут, гамаки, мост, игровую и баскетбольную площадки, школьный огород.

В документах отмечается, что доехать до школы можно с улиц Свободы, Право-Лыбедской, Маяковского. Ближайшая остановка общественного транспорта находится на улице Маяковского. Отмечается, что на проектируемом участке и на Лыбедском бульваре есть автопарковки.

Как уточнили в документах, предполагаемые стоимость, сроки строительства объекта, а также количество мест для учащихся определят после результатов проектирования.

Разработать рабочую документацию должны до 31 октября 2024 года включительно.

Ранее мэр города Виталий Артемов заявил, что в районе улицы Свободы и Лыбедского бульвара появится школа. При строительстве учреждения за основу возьмут концепцию «Зеленой школы».