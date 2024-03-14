Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
Птн, 15
Сбт, 16
ЦБ USD 91.64 0.1 15/03
ЦБ EUR 100.26 0.07 15/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
2 929
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
5 393
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
6 960
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
7 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В новой школе в центре Рязани появится амфитеатр, батут и огород
На разработку проектной документации на строительство здания на Лыбедском бульваре управление капстроительства горадминистрации выделило девять миллионов 616 тысяч 666 рублей.

В Рязани на разработку проектной документации на строительство школы на Лыбедском бульваре управление капстроительства горадминистрации выделило девять миллионов 616 тысяч 666 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Согласно документации, в учреждении планируют сделать большой и малый спортзалы, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, химии, физики, астрономии, географии, биологии, истории, ОБЖ, основ и принципов программирования, психолога, логопеда. Также хотят обустроить четыре кабинета для иностранных языков, два — для обществознания, два — для медблока, сделать актовый зал со сценой, столовую и пищеблок, библиотеку, комнату охраны.

Кроме того, на участке планируют провести озеленение и благоустройство, сделать четыре зоны для отдыха, общения и активных игр, разделенных по возрастам и занятиям, установить амфитеатр, велопарковки и дорожки, террасы, батут, гамаки, мост, игровую и баскетбольную площадки, школьный огород.

В документах отмечается, что доехать до школы можно с улиц Свободы, Право-Лыбедской, Маяковского. Ближайшая остановка общественного транспорта находится на улице Маяковского. Отмечается, что на проектируемом участке и на Лыбедском бульваре есть автопарковки.

Как уточнили в документах, предполагаемые стоимость, сроки строительства объекта, а также количество мест для учащихся определят после результатов проектирования.

Разработать рабочую документацию должны до 31 октября 2024 года включительно.

Ранее мэр города Виталий Артемов заявил, что в районе улицы Свободы и Лыбедского бульвара появится школа. При строительстве учреждения за основу возьмут концепцию «Зеленой школы».