В Рязани вместо школы около стадиона «Спартак» построят детсад

Сроки проектирования и строительства пока неизвестны.

Вместо школы на Лыбедском бульваре около стадиона «Спартак» построят детский сад. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В пресс-службе отметили, что сроки проектирования и строительства пока неизвестны.

Сообщалось, что на месте школы могут построить учреждение только на 250-300 мест.

Напомним, в мае 2029 года заканчивается срок действия договора безвозмездного пользования зданием школы № 6 на улице Семинарской.

В новой «Зеленой» школе около «Спартака"планировали строительство амфитеатра, батута и огорода.

Однако при проектировании стало известно, что участок отличается сложным рельефом, что привело бы к значительному удорожанию стоимости строительства. Школе № 6 предложили передать здание на улице Ленина № 35