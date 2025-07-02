В Рязани объявили тендер на ремонт ливневки в Кальном

В Рязани отремонтируют ливневки вдоль Муромского шоссе до Касимовского шоссе в Кальном. Соответствующий тендер на работы за 92 миллиона 692 тысячи 252 рубля опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен выполнить следующие работы в два этапа: построить водосбросные сооружения на улице Окской из бетонных лотков с крышками, установить колодцы для дождевой канализации и закрыть их люками, проложить канализационные трубы, уложить синтетическую георешетку для усиления дороги. Кроме того, подрядчик демонтирует старые опоры линии электропередач и установит новые с обновленными кабелями, и выполнит другие работы, включая корчевку деревьев и пней вдоль Муромского шоссе. Ремонт выполнят до 30 сентября 2026 года. Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани.

В Рязани отремонтируют ливневки вдоль Муромского шоссе до Касимовского шоссе в Кальном. Соответствующий тендер на работы за 92 миллиона 692 тысячи 252 рубля опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен выполнить следующие работы в два этапа: построить водосбросные сооружения на улице Окской из бетонных лотков с крышками, установить колодцы для дождевой канализации и закрыть их люками, проложить канализационные трубы, уложить синтетическую георешетку для усиления дороги. Кроме того, подрядчик демонтирует старые опоры линии электропередач и установит новые с обновленными кабелями, и выполнит другие работы, включая корчевку деревьев и пней вдоль Муромского шоссе.

Ремонт выполнят до 30 сентября 2026 года. Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани.

Напомним, Мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что на новый проект ливневой канализации в Кальном потребует от города 97 миллионов рублей.

Еще в 2022 году были разработаны проектно-сметные документации на ремонт ливневок вдоль Муромского шоссе и строительство ливневок на улице Окской. Однако из-за дефицита денег проекты до сих пор не реализованы.

Рязанца периодически жалуются на затопленные дороги в Кальном.