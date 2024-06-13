В Рязани снова затопило дороги

По словам рязанки, видео было снято на улице Халтурина. Она отметила, что такая ситуация сложилась во многих местах города.

В Рязани снова затопило дороги. Кадры в редакцию РЗН. Инфо прислал очевидец.

По словам рязанки, видео было снято на улице Халтурина. Она отметила, что такая ситуация сложилась во многих местах города.

По словам девушки, под путепроводом на Куйбышевском шоссе автомобиль получил гидроудар.

Еще одно видео сняли в Кальном. Там вода затопила дороги и тротуары.

Ранее в Рязани образовались сильные пробки.