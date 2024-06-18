Рязанская мэрия до сих пор не нашла деньги на ливневки в Кальном

Как отметили в мэрии, еще в 2022 году были разработаны проектно-сметные документации на ремонт ливневок вдоль Муромского шоссе и строительство ливневок на улице Окской. Однако из-за дефицита денег проекты до сих пор не реализованы.