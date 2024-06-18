Рязанская мэрия до сих пор не нашла деньги на ливневки в Кальном

Рязанская мэрия до сих пор не нашла деньги на ливневки на улице Окской и Муромском шоссе. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.
Как отметили в мэрии, еще в 2022 году были разработаны проектно-сметные документации на ремонт ливневок вдоль Муромского шоссе и строительство ливневок на улице Окской. Однако из-за дефицита денег проекты до сих пор не реализованы.
«В 2023 году администрацией города в правительство Рязанской области направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения денежных средств для реализации данных проектов в 2024 году. До настоящего времени конкурсных отборов на предоставление субсидий из областного бюджета на данные цели не проводились», — добавили в ведомстве.
Также в мэрии сообщили, что ливневки в районе бассейна РГУ и ЖК «Паруса» построены строительной компанией, но в администрацию переданы не были.
Напомним, в июле 2023 года рязанская мэрия заявила, что у них нет денег на ливневки на улице Окской. Рязанцы продолжают жаловаться на затопление дорог после дождей.