Артемов: переделка проекта ливневки в Кальном обойдется Рязани в 97 млн

«Проект был неработающий, на небольшую сумму. Построить по нему канализацию невозможно. Сейчас мы переделываем этот проект», — заявил Артемов. Отмечается, что после получения положительного заключения государственной экспертизы горадминистрация выступит с предложением двухлетнего финансирования работ и последующем строительстве нового коллектора. Также мэр уточнил, в текущем сезоне состоится инвентаризация ливневых канализаций, общая протяженность которых составляет около 260 километров.

Мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что на новый проект ливневой канализации в Кальном необходимо затратить 97 миллионов рублей. С отчетом глава города выступил на заседании гордумы во вторник, 10 июня.

«Проект был неработающий, на небольшую сумму. Построить по нему канализацию невозможно. Сейчас мы переделываем этот проект», — заявил Артемов.

Отмечается, что после получения положительного заключения государственной экспертизы горадминистрация выступит с предложением двухлетнего финансирования работ и последующем строительстве нового коллектора.

Также мэр уточнил, в текущем сезоне состоится инвентаризация ливневых канализаций, общая протяженность которых составляет около 260 километров.

Напомним, ранее мэрия не могла найти средства на ливневки в Кальном. Проекты не реализовывали из-за дефицита денег.