Артемов: переделка проекта ливневки в Кальном обойдется Рязани в 97 млн

Мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что на новый проект ливневой канализации в Кальном необходимо затратить 97 миллионов рублей. С отчетом глава города выступил на заседании гордумы во вторник, 10 июня.
«Проект был неработающий, на небольшую сумму. Построить по нему канализацию невозможно. Сейчас мы переделываем этот проект», — заявил Артемов.
Отмечается, что после получения положительного заключения государственной экспертизы горадминистрация выступит с предложением двухлетнего финансирования работ и последующем строительстве нового коллектора.
Также мэр уточнил, в текущем сезоне состоится инвентаризация ливневых канализаций, общая протяженность которых составляет около 260 километров.
Напомним, ранее мэрия не могла найти средства на ливневки в Кальном. Проекты не реализовывали из-за дефицита денег.