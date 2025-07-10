А что в кино? «Гонка», «Плагиатор» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Гонка» — спортивная биографическая драма. В 1970-е гонщики Джеймс Хант (Крис Хемсворт) и Ники Лауда (Даниэль Брюль) соперничают в «Формуле-1», балансируя на грани риска ради победы. В 2014 году картина получила награду Британской академии за лучший монтаж.

«Саван» — фантастическая драма. Карш (Венсан Кассель), глава компании GraveTech, замечает аномалии на останках жены (Дайан Крюгер) и начинает расследование на фоне технологического надзора за телами умерших. В 2024 году на Каннском кинофестивале картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь.

«Плагиатор» — музыкальная комедия. Караоке-певец Егор (Роман Евдокимов) попадает в 1991 год и присваивает чужие хиты, пытаясь добиться успеха и любви Юли (Стася Милославская), что приводит к непредсказуемым последствиям.

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