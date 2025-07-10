В центре сюжета бизнесмен Карш, потерявший жену в страшной трагедии. Он создает невероятное устройство, чтобы общаться с умершими внутри погребального савана. Революционная технология способна изменить мир, но события приобретают неожиданный поворот и заставляют главного героя пересмотреть свой взгляд на бизнес, брак и на верность памяти покойной жены.