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Саван
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Саван

В центре сюжета бизнесмен Карш, потерявший жену в страшной трагедии. Он создает невероятное устройство, чтобы общаться с умершими внутри погребального савана. Революционная технология способна изменить мир, но события приобретают неожиданный поворот и заставляют главного героя пересмотреть свой взгляд на бизнес, брак и на верность памяти покойной жены.

Режиссёр
Дэвид Кроненберг
Актёры
Венсан Кассель, Диана Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Эл Сапиенца, Ингвар Сигюрдссон, Дженнифер Дейл, Элизабет Сондерс, Джефф Юн, Мэтт Уиллис, Стив Свицман, Эрик Вайнтал
Продолж.
119 мин.
Премьера
2025-07-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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