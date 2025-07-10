В центре сюжета бизнесмен Карш, потерявший жену в страшной трагедии. Он создает невероятное устройство, чтобы общаться с умершими внутри погребального савана. Революционная технология способна изменить мир, но события приобретают неожиданный поворот и заставляют главного героя пересмотреть свой взгляд на бизнес, брак и на верность памяти покойной жены.
- Режиссёр
- Дэвид Кроненберг
- Актёры
- Венсан Кассель, Диана Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Эл Сапиенца, Ингвар Сигюрдссон, Дженнифер Дейл, Элизабет Сондерс, Джефф Юн, Мэтт Уиллис, Стив Свицман, Эрик Вайнтал
- Продолж.
- 119 мин.
- Премьера
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2025-07-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов