70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»: обтекаемые формы гоночных машин, брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики, сексуальные поклонницы, литры шампанского на финише для победителя… Два непримиримых соперника в истории гонок — обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австриец Ники Лауда — доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Единственный промах гонщикам может стоить карьеры и даже жизни.