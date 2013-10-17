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Гонка

70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»: обтекаемые формы гоночных машин, брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики, сексуальные поклонницы, литры шампанского на финише для победителя… Два непримиримых соперника в истории гонок — обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австриец Ники Лауда — доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Единственный промах гонщикам может стоить карьеры и даже жизни.

Страна
США, Германия, Великобритания
Режиссёр
Рон Ховард
Актёры
Крис Хемсворт, Даниель Брюль, Оливия Уайлд, Александра Мария Лара, Пьерфранческо Фавино, Дэвид Колдер, Натали Дормер, Стивен Манган, Кристиан МакКей, Алистер Петри, Джулиан Ринд-Татт, Колин Стинтон, Том Влашиха, Джейми Сайвз, Жозефина де Ла Бом
Продолж.
123 мин.
Премьера
2013-10-17 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Боевик, Драма

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