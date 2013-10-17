70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»: обтекаемые формы гоночных машин, брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики, сексуальные поклонницы, литры шампанского на финише для победителя… Два непримиримых соперника в истории гонок — обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австриец Ники Лауда — доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Единственный промах гонщикам может стоить карьеры и даже жизни.
- Страна
- США, Германия, Великобритания
- Режиссёр
- Рон Ховард
- Актёры
- Крис Хемсворт, Даниель Брюль, Оливия Уайлд, Александра Мария Лара, Пьерфранческо Фавино, Дэвид Колдер, Натали Дормер, Стивен Манган, Кристиан МакКей, Алистер Петри, Джулиан Ринд-Татт, Колин Стинтон, Том Влашиха, Джейми Сайвз, Жозефина де Ла Бом
- Продолж.
- 123 мин.
- Премьера
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2013-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Байопик, Боевик, Драма