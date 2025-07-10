Егору 30, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает написать свою песню, стать знаменитым и построить счастливую жизнь с Юлей вопреки желанию ее отца-олигарха. Однажды Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год, и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к все более неожиданным результатам, и приходится делать сложный выбор.
- Режиссёр
- Антон Мегердичев
- Актёры
- Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко, Елена Панова, Антон Эльдаров, Николай Евстафьев
- Премьера
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2025-07-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Научная фантастика, Комедия, Мюзикл, Мелодрама