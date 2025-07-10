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Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 833
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
9 465
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 199
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
32 327
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«Формула Кино»

10:15
10:20
13:00
15:40
18:20
19:55
21:00
22:45
23:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:40
16:15
18:20
18:50
21:00
21:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
13:05
15:40
16:50
18:15
20:50

«Люксор» (Есенина)

10:10
11:40
14:20
17:00
19:00
20:40

«Пять Звезд»

10:45
12:00
13:15
14:30
15:45
18:15
20:45

«Формула Кино»

10:15
10:20
13:00
15:40
18:20
19:55
21:00
22:15
22:45
23:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:40
16:15
18:20
18:50
21:00
21:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
13:05
15:40
16:50
18:15
20:50

«Люксор» (Есенина)

10:10
11:40
14:20
17:00
19:00
20:40

«Пять Звезд»

10:45
12:00
13:15
14:30
15:45
18:15
20:45

«Формула Кино»

10:15
10:20
13:00
15:40
18:20
20:00
21:00
22:15
22:50
23:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:40
16:15
18:20
18:50
21:00
21:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
13:05
15:40
16:50
18:15
20:50

«Люксор» (Есенина)

10:10
11:40
14:20
17:00
19:00
20:40

«Пять Звезд»

10:45
12:00
13:15
14:30
15:45
18:15
20:45

«Формула Кино»

10:15
10:20
13:00
15:40
18:20
19:55
21:00
22:45
23:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:40
16:15
18:20
18:50
21:00
21:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
13:05
15:40
16:50
18:15
20:50

«Люксор» (Есенина)

10:10
11:40
14:20
17:00
19:00
20:40

«Пять Звезд»

10:45
12:00
13:15
14:30
15:45
18:15
20:45

«Формула Кино»

10:15
10:20
13:00
15:40
18:20
20:05
21:00
22:55
23:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:40
16:15
18:20
18:50
21:00
21:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
13:05
15:40
16:50
18:15
20:50

«Пять Звезд»

10:45
12:00
13:15
14:30
15:45
18:15
20:45

«Люксор» (Есенина)

10:10
11:40
14:20
17:00
19:00
20:40

«Формула Кино»

10:15
10:20
13:00
15:40
18:20
20:05
21:00
22:55
23:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:40
16:15
18:20
18:50
21:00
21:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
13:05
15:40
16:50
18:15
20:50

«Пять Звезд»

10:45
12:00
13:15
14:30
15:45
18:15
20:45

«Люксор» (Есенина)

10:10
11:40
14:20
17:00
19:00
20:40

«Формула Кино»

10:15
10:20
13:00
15:40
18:20
20:05
21:00
22:55
23:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:40
16:15
18:20
18:50
21:00
21:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
13:05
15:40
16:50
18:15
20:50

«Пять Звезд»

10:45
12:00
13:15
14:30
15:45
18:15
20:45

«Люксор» (Есенина)

10:10
11:40
14:20
17:00
19:00
20:40

Егору 30, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает написать свою песню, стать знаменитым и построить счастливую жизнь с Юлей вопреки желанию ее отца-олигарха. Однажды Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год, и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к все более неожиданным результатам, и приходится делать сложный выбор.

Режиссёр
Антон Мегердичев
Актёры
Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко, Елена Панова, Антон Эльдаров, Николай Евстафьев
Премьера
2025-07-10 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Научная фантастика, Комедия, Мюзикл, Мелодрама

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