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После гибели пятимесячного ребенка в Рязанской области возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК (Причинение смерти по неосторожности). Отмечается, что это преступление небольшой степени тяжести. Обвиняемому может грозить до двух лет тюрьмы. По поручению главного прокурора Дмитрия Коданева организована проверку по факту гибели малолетнего ребенка: будет изучен вопрос нахождения семьи в поле зрения органов системы профилактики, дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, а также работе органов системы профилактики и обстоятельствам произошедшего. Ранее сообщалось, что в Шиловском районе младенец скончался от ожогов, пока его мать спала.

После гибели пятимесячного ребенка в Рязанской области возбуждено уголовное дело. Об этом РЗН. Инфо сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК (Причинение смерти по неосторожности). Отмечается, что это преступление небольшой степени тяжести. Обвиняемому может грозить до двух лет тюрьмы.

По поручению главного прокурора Дмитрия Коданева организована проверку по факту гибели малолетнего ребенка: будет изучен вопрос нахождения семьи в поле зрения органов системы профилактики, дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, а также работе органов системы профилактики и обстоятельствам произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Шиловском районе младенец скончался от ожогов, пока его мать спала.