Бастрыкин потребовал доклад после гибели младенца в Рязанской области

По данным следствия, 24 марта 2025 года пьяная женщина не уследила за сыном, в результате чего он упал с кровати и длительное время находился возле отопительной батареи. Ребенок получил ожоги и скончался. Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а после завершения расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Напомним, о трагедии стало известно 24 марта. После гибели пятимесячного ребенка в Рязанской области возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти младенца в селе Инякино Шиловского района. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Информационного центра СК в соцсетях.

По данным следствия, 24 марта 2025 года пьяная женщина не уследила за сыном, в результате чего он упал с кровати и длительное время находился возле батареи. Ребенок получил ожоги и скончался.

Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а после завершения расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, о трагедии стало известно 24 марта. После гибели пятимесячного ребенка в Рязанской области возбуждено уголовное дело.