За загрязнение ручья в Песочне управлению мэрии вынесли предостережение

Рязанское министерство природопользование в ответе на запрос РЗН. Инфо заявило, что ручей Песоченка, на загрязнение которого неоднократно жаловались местные жители, загрязняет управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Им вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ручей на улице Большой в марте 2025 года стал сине-бурым, на поверхности воды появилась зловонная пена. Позже рязанцы жаловались на аналогичное загрязнение водоема в мае и июне. Как ответили в минприроды, специалисты неоднократно проводили выездные обследования, им поступали официальные обращения по проблеме.

Областное министерство природопользование в ответе на запрос РЗН. Инфо заявило, что за загрязнение ручья Песоченка управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани вынесено предостережение.

Ручей на улице Большой в марте 2025 года стал сине-бурым, на поверхности воды появилась зловонная пена. Позже рязанцы жаловались на аналогичное загрязнение водоема в мае и июне.

Как ответили в минприроды, специалисты неоднократно проводили выездные обследования, им поступали официальные обращения по проблеме.

«Факт загрязнения ручья Песоченка визуально подтвердился. Вода в ручье мутная, с характерным канализационным запахом. По данным администрации, в указанный водный объект имеются выпуски ливневой канализации. В связи с вышеизложенным вынесено предостережение управлению дорожного хозяйства администрации Рязани о недопустимости нарушения обязательных требований», — отметили в министерстве.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»