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Рязанцы пожаловались на загрязнение ручья
По словам автора публикации, речь идет о ручье, который находится на пересечении улиц Старое Село и Большая в Песочне. «Уже несколько недель кто-то целенаправленно травит водоем и сливает [в него] какую-то химию!!! Вода приобрела бело-голубой оттенок, вонь идет от воды!!! На дне — беловатые отложения. А в этом ручье жили утки, утят выводили. Вода всегда была прозрачной», — написали в посте. Автор попросил соответствующие органы принять меры. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в указанном месте протекает ручей Песоченка.

Рязанцы пожаловались на загрязнение ручья. Пост об этом 23 мая размещен в соцсетях.

По словам автора публикации, речь идет о ручье, который находится на пересечении улиц Старое Село и Большая в Песочне.

«Уже несколько недель кто-то целенаправленно травит водоем и сливает [в него] какую-то химию!!! Вода приобрела бело-голубой оттенок, вонь идет от воды!!! На дне — беловатые отложения. А в этом ручье жили утки, утят выводили. Вода всегда была прозрачной», — написали в посте.

Рязанец попросил соответствующие органы принять меры.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в указанном месте протекает ручей Песоченка.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»