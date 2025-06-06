Рязанцы снова сообщили о загрязнении ручья
По словам очевидцев, на кадрах — ручей Песоченка, который находится около улицы Старое Село. Вода поменяла цвет, она стала фиолетовой. Рязанцы также отметили появление неприятного запаха. Напомним, в мае рязанцы жаловались на загрязнение ручья.
Рязанцы снова сообщили о загрязнении ручья. Пост об этом 6 июня опубликован в соцсетях.
По словам очевидцев, на кадрах — ручей Песоченка, который находится около улицы Старое Село. Вода поменяла цвет, она стала фиолетовой. Рязанцы также отметили появление неприятного запаха.
Напомним, в мае жители жаловались на загрязнение ручья.