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Ручей в Рязани поменял цвет
По словам очевидцев, ручей на улице Большой месяц назад стал сине-бурым, на поверхности воды появилась зловонная пена. Региональное минприроды под постом написало, что проведет обследование, если рязанцы укажут точный адрес водоема.

Ручей в Рязани поменял цвет. Об этом 25 марта сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, ручей на улице Большой месяц назад стал сине-бурым, на поверхности воды появилась зловонная пена.

Региональное минприроды под постом написало, что проведет обследование, если рязанцы укажут точный адрес водоема.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Большой находится ручей Песоченка.

Фото: «Новости Рязани ВКонтакте»