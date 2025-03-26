Ручей в Рязани поменял цвет

По словам очевидцев, ручей на улице Большой месяц назад стал сине-бурым, на поверхности воды появилась зловонная пена. Региональное минприроды под постом написало, что проведет обследование, если рязанцы укажут точный адрес водоема.