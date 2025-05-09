В Рязани начался концерт заслуженной артистки России Юты

Концерт проходит на площади Победы. «Без приключений не обошлось. Певице пришлось петь в микрофон гитариста и без ушного мониторинга, потому что ее микрофон не могли включить», — отметили очевидцы. Отмечается, что исполнительница несколько раз просила вернуть ее микрофон на сцену. Кроме того, Юта заявила, что Рязань — один из любимых ее городов.

В пятницу, 9 мая, в Рязани начался концерт заслуженной артистки России Юты. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

Концерт проходит на площади Победы.

«Без приключений не обошлось. Певице пришлось петь в микрофон гитариста и без ушного мониторинга, потому что ее микрофон не могли включить», — рассказали очевидцы.

Отмечается, что певица несколько раз просила вернуть ее микрофон на сцену.

Кроме того, Юта заявила, что Рязань — один из любимых ее городов.

Напомним, День Победы в Рязани начался с возложения цветов к Вечному огню. Фоторепортаж с места можно посмотреть по ссылке.

Курсанты Рязанского училища ВДВ прошли по Красной площади во время парада Победы в Москве. Командовал расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев.

Вечером 9 мая в Рязани встретили десантников, участвовавших в параде на Красной площади. Фоторепортаж с места доступен по ссылке.

Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»