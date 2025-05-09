В пятницу, 9 мая, в Рязани начался концерт заслуженной артистки России Юты. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Концерт проходит на площади Победы.
«Без приключений не обошлось. Певице пришлось петь в микрофон гитариста и без ушного мониторинга, потому что ее микрофон не могли включить», — рассказали очевидцы.
Отмечается, что певица несколько раз просила вернуть ее микрофон на сцену.
Кроме того, Юта заявила, что Рязань — один из любимых ее городов.
Напомним, День Победы в Рязани начался с возложения цветов к Вечному огню. Фоторепортаж с места можно посмотреть по ссылке.
Курсанты Рязанского училища ВДВ прошли по Красной площади во время парада Победы в Москве. Командовал расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев.
Вечером 9 мая в Рязани встретили десантников, участвовавших в параде на Красной площади. Фоторепортаж с места доступен по ссылке.
Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»