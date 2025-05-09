Курсанты Рязанского училища ВДВ прошли по Красной площади во время парада

Командовал парадным расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев. В парадном строю участвовали более 50 выпускников училища, удостоенных высшей государственной награды в ходе специальной военной операции. Свыше 200 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова 9 мая прошли по Красной площади во время парада Победы в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

Командовал парадным расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев.

В парадном строю участвовали более 50 выпускников, удостоенных высшей государственной награды в ходе специальной военной операции.

Свыше 200 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Напомним, на Красной площади начался парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют более 11,5 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. из них — участники СВО.

Фото и видео: «Москва 24»