День Победы в Рязани начался с возложения цветов к Вечному огню. Фоторепортаж

9 Мая в Рязани началось с возложения цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню. На площади Победы состоялось уникальное для города шествие с 300-метровой Георгиевской лентой. Для проведения акции движение транспорта перекрыли с 6:00 до 22:00 на Первомайском проспекте от улицы Вокзальной до пересечения с улицей Дзержинского.

9 Мая в Рязани началось с возложения цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню. На площади Победы состоялось уникальное для города шествие с 300-метровой Георгиевской лентой.

Для проведения акции движение транспорта перекрыли с 6:00 до 22:00 на Первомайском проспекте от улицы Вокзальной до пересечения с улицей Дзержинского.

Напомним, торжество будет разделено на несколько больших блоков, состоящих из концертов рязанских хоровых и хореографических коллективов. Вечер завершится выступлением заслуженной артистки России Юты. Фейерверка на 9 мая не будет. С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Фотограф Кирилл Морозов