Опубликован фоторепортаж со встречи десантников на площади Победы в Рязани
Вечером в пятницу, 9 мая, на площади Победы встретили курсантов Рязанского училища ВДВ, которые вернулись с Парада Победы, состоявшегося на Красной площади в Москве. Публикуем фоторепортаж с места. На Первомайском проспекте, ведущем к площади Победы, собрались сотни горожан, чтобы поприветствовать их. Курсанты прошли по центральным улицам Рязани торжественным маршем. У мемориала на площади Победы им вручили памятные награды.
Вечером в пятницу, 9 мая, на площади Победы жители встретили курсантов Рязанского училища ВДВ, которые вернулись с Парада Победы, состоявшегося на Красной площади в Москве. Публикуем фоторепортаж с места.
На Первомайском проспекте, ведущем к площади Победы, собрались сотни горожан, чтобы поприветствовать курсантов.
Они прошли по центральным улицам Рязани торжественным маршем. У мемориала на площади Победы курсантам вручили памятные награды.
Напомним, командовал парадным расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев.
Фото: Кирилл Морозов