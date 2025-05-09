В Рязани встретили десантников, участвовавших в параде на Красной площади
В пятницу, 9 мая, на площади Победы жители встретили курсантов Рязанского училища ВДВ, которые участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве. Командовал расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев. Курсантов встретили сотни рязанцев.
В пятницу, 9 мая, на площади Победы жители встретили курсантов Рязанского училища ВДВ, которые участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
Курсантов встретили сотни рязанцев. Десантникам вручали памятные знаки и поздравляли со значимым событием.
Напомним, День Победы в Рязани начался с возложения цветов к Вечному огню. Фоторепортаж с места можно посмотреть по ссылке.
Курсанты Рязанского училища ВДВ прошли по Красной площади во время парада Победы в Москве. Командовал расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев.