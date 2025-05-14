WB прокомментировало заражение сотрудников менингококковой инфекцией в Рязани

Пресс-служба компании сообщила, что у нескольких работников склада в Тюшево были обнаружены признаки менингококковой инфекции. Все заболевшие были своевременно госпитализированы в инфекционный стационар. «По имеющейся информации, заражение произошло вне территории объекта, среди тех, кто не работает непосредственно на складе», — отметили в пресс-службе. Для предотвращения распространения инфекции на логистическом объекте ведутся комплексные санитарно-противоэпидемические мероприятия, отметили в Wildberries.

WB прокомментировало заражение сотрудников менингококковой инфекцией на складе в Тюшево. Комментарий предоставили РЗН. инфо в среду, 14 мая.

Пресс-служба компании сообщила, что у нескольких работников склада в Тюшево обнаружили признаки менингококковой инфекции. Все заболевшие были своевременно госпитализированы в инфекционный стационар.

«По имеющейся информации, заражение произошло вне территории объекта, среди тех, кто не работает непосредственно на складе», — отметили в пресс-службе.

Для предотвращения распространения инфекции на логистическом объекте ведутся комплексные санитарно-противоэпидемические мероприятия, отметили в Wildberries.

«Компания находится в тесном контакте с Роспотребнадзором и строго выполняет все его предписания. В частности, проводится вакцинация сотрудников и исполнителей, ранее не прошедших прививку. На сегодняшний день вакцинировано более 700 человек», — сообщили на маркетплейсе.

Также нашли все контакты заболевших, которые немедленно направлены на медобследование. В целях профилактики на территории объекта установили дозаторы с антисептиками и рециркуляторы воздуха в раздевалках, административных помещениях, санузлах и столовых. Введен масочный режим, а при входе осуществляется термометрия — лица с повышенной температурой не допускаются до работы.

«Мы постоянно проводим влажную уборку в помещениях с использованием дезинфицирующих средств», — подчеркнули в компании.

Работники могут получить маски у сотрудников охраны, а также у представителей службы обучения и администрации.

Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, с конца апреля случаи инфекции зарегистрированы у шести работников распределительного центра, расположенного в Тюшево.

Одной из возможных причин распространения инфекции работники склада назвали «жуткую антисанитарию».

В минздраве Рязанской области рассказали, что все заболевшие были своевременно госпитализированы в инфекционный стационар. По состоянию на 14 мая четверо пациентов выписаны, еще двое продолжают лечение.