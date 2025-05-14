На складе крупного маркетплейса под Рязанью распространилась инфекция
С конца апреля случаи менингококковой инфекции зарегистрированы у шести работников распределительного центра, расположенного в Тюшево. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Отмечается, что их состояние оценивается, как удовлетворительное с положительной динамикой. На территории центра введен масочный режим. За лицами, контактировавшими с заболевшими, организовано наблюдение. «Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — отметили в ведомстве.
На складе крупного маркетплейса под Рязанью распространилась менингококковая инфекция. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
По данным ведомства, с конца апреля случаи инфекции зарегистрированы у шести работников распределительного центра, расположенного в Тюшево. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Отмечается, что их состояние оценивается, как удовлетворительное с положительной динамикой.
На территории центра введен масочный режим. За лицами, контактировавшими с заболевшими, организовано наблюдение.
«Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — отметили в ведомстве.