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На складе крупного маркетплейса под Рязанью распространилась инфекция
С конца апреля случаи менингококковой инфекции зарегистрированы у шести работников распределительного центра, расположенного в Тюшево. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Отмечается, что их состояние оценивается, как удовлетворительное с положительной динамикой. На территории центра введен масочный режим. За лицами, контактировавшими с заболевшими, организовано наблюдение. «Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — отметили в ведомстве.

На складе крупного маркетплейса под Рязанью распространилась менингококковая инфекция. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с конца апреля случаи инфекции зарегистрированы у шести работников распределительного центра, расположенного в Тюшево. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Отмечается, что их состояние оценивается, как удовлетворительное с положительной динамикой.

На территории центра введен масочный режим. За лицами, контактировавшими с заболевшими, организовано наблюдение.

«Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — отметили в ведомстве.